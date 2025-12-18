Città che vai, imam che trovi: dopo il caso di Torino è il turno di Lecce

Dal pulpito delle moschee o dei loro account social sono in tanti ad assorbire come modelli di verità le loro idee e ragionamenti. Ecco gli Imam. Predicano nelle moschee, spesso fanno discutere; pericolosi per alcuni, innocui per altri. Gli inciampi non mancano e fanno rizzare le orecchie alle digos delle questure italiane. A mettersi ora in evidenza a Lecce è l’Imam Saiffedine Maaroufi. Per la sinistra Pro Pal è un punto di riferimento, frequenti gli scambi reciproci di like. Riconoscente verso Francesca Albanese, detesta Trump e Netanyahu, ne ha per Giorgia Meloni e Salvini. Non scendono in politica, ma di fatto non nascondono le proprie posizioni. Il partito islamico resta un obiettivo per molti.