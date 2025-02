Cinque Terre, a San Valentino riapre la Via dell'Amore

Nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, la Via dell'Amore è uno dei percorsi più iconici d’Italia, circa 900 metri a strapiombo sul Mar Ligure fra i due paesi di Manarola e Rio Maggiore. Riapre per tutti nel giorno di San Valentino ed è gratuito. Il celebre sentiero era stato chiuso lo scorso ottobre a causa di una frana. Ancora prima la Via dell'Amore era rimasta inaccessibile dopo uno smottamento avvenuto nel 2012.