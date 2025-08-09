Cinecittà, censiti i latinos del palazzo occupato

Blitz di polizia locale e carabinieri per censire gli occupanti abusivi di via Eudo Giulioli, nel quartiere Cinecittà a Roma, dove tra risse, schiamazzi e degrado, i residenti chiedono che sia ripristinata la legalità. Come emerso dai controlli, sono almeno 75 le persone che abitano, senza averne titolo, in quattro edifici privati. La maggior parte è di origine sudamericana, ma tra gli occupanti figurano anche cittadini dell'est Europa e nordafricani. Presenti anche diversi minorenni. Una parte degli occupanti, in queste palazzine "prese in ostaggio" dal settembre 2024, ci è arrivata dopo lo sgombero dell'ex hotel Cinecittà, che si trova a due passi. Non è escluso che il censimento possa essere propedeutico a uno sgombero o un'altra soluzione che porti alla liberazione pacifica degli immobili.