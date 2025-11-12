Ciccone (Maschile Plurale) a Tgcom24: "La violenza sulle donne ha radici nei piccoli gesti quotidiani"

"La violenza contro le donne è un problema maschile. Siamo noi uomini che dobbiamo fare un percorso di cambiamento del nostro modo di stare al mondo. Dobbiamo capire che la violenza non è qualcosa che esplode in un attimo. È frutto di un atteggiamento, di un modo di comportarsi". Lo ha detto a Tgcom24 Francesco Ciccone, tra i promotori dell'associazione "Maschile Plurale". "Dentro la relazione ci sono segnali in tal senso, come atteggiamenti controllanti e svalutanti. Possiamo vedere situazioni dove il nostro collega o il nostro parente zittisce la compagna, vuole controllare il cellulare, decide lui le spese; ha insomma un atteggiamento sempre di controllo. Spesso confondiamo il controllo con la cura e la protezione, come ad esempio una moglie che non ha bisogno di lavorare e quindi l'uomo controlla economicamente la situazione. Oppure sono tanto innamorato che sono molto geloso", ha sottolineato Ciccone. "La violenza ha radici in piccoli gesti quotidiani, in modi di stare al mondo, che non sono del 'mostro' ma che sono del collega, del vicino di casa. Sono dentro la nostra normalità", ha evidenziato.