Chico Forti resta in carcere: respinta la richiesta di liberazione condizionale

Dopo 26 anni in carcere Chico Forti sperava in una libertà condizionale, ma il tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la sua richiesta. Il 66 enne trentino nel 2000 era stato condannato all'ergastolo in Florida, negli Usa, per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike. Forti si è sempre proclamato innocente e, dopo una lunga battaglia processuale e anche diplomatica, è riuscito a tornare in Italia e da un anno sconta la sua condanna in cella a Verona. I legali del 66enne, fra le altre motivazioni, hanno sostenuto che il loro assistito ha già scontato una pena superiore a quella che avrebbe dovuto affrontare in Italia per omicidio volontario. Gli avvocati spiegano inoltre che la richiesta è funzionale a un reinserimento nella società di Forti, che in 26 anni di detenzione ha sempre dimostrato un corretto comportamento carcerario. Faranno sicuramente ricorso in Cassazione.