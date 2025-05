Chiara, morta a 17 anni a Venezia: indagato lo skipper

Andrea Ravagnin al momento della tragedia si trovava al timone dell'imbarcazione, intento nelle manovre di ormeggio. Appena si è accorto che Chiara era finita in acqua, si è tuffato immediatamente, ma senza riuscire a slegarla dalla cima che si era attorcigliata all'elica del motore, che inoltre non è stato immediatamente spento, come invece si sarebbe dovuto fare. "Conoscevo lei, conosco la sua famiglia – ha dichiarato – non riesco a darmi pace."



L'inchiesta riguarda anche la violazione delle normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. La giovane, studentessa al quarto anno dell'Istituto nautico, sarebbe infatti salita a bordo, sabato scorso, senza aver un regolare contratto e senza aver ricevuto una adeguata formazione.



Doveva essere una giornata di prova, in previsione di un'assunzione in vista della stagione estiva. Anna conosceva molto bene diverse lingue straniere e il catamarano era spesso utilizzato come charter per comitive di turisti.

Forse non era suo compito partecipare alle manovre di ormeggio. È questo uno dei punti che le indagini dovranno chiarire, in attesa dei risultati dell'autopsia.