Chamila, il marito: "Era una moglie perfetta"

"Era una moglie perfetta". Così il marito di Chamila, la donna dello Sri lanka che Emanuele De Maria ha ucciso prima di gettarsi da un terrazzo del Duomo di Milano. Sposati da 30 anni e in Italia da 28, un figlio di 18, non vedendola tornare a casa l'uomo ha sperato fino all'ultimo che non le fosse successo niente. Non sapeva della relazione della moglie con il detenuto in permesso di lavoro. "A me queste cose non mi interessano perché oramai lei non c'è più e quello che ha fatto per me e figlio è più importante per me", ha detto l'uomo.