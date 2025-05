Chamila, De Maria ha commesso un omicidio-fotocopia?

Emanuele De Maria, il detenuto che lavorava all'hotel Berna di Milano, prima di suicidarsi avrebbe ucciso Chamila Wijesuriya, barista nello stesso albergo, strangolandola a mani nude e causando la sua morte per soffocamento. Sono questi i primi esiti dell'autopsia sul corpo della donna, in attesa delle relazioni finali del medico legale. Quando è stato trovato nel Parco Nord di Milano, il cadavere aveva in bocca delle foglie: su questo aspetto gli inquirenti stanno indagando per capire se De Maria abbia effettuato sulla sua vittima una sorta di "rituale". Le caratteristiche del delitto, inoltre, richiamerebbero quelle del precedente femminicidio compiuto dall'uomo, nel 2016.