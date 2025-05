Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente nel quale sabato scorso Elisa Spadavecchia, 66 anni, originaria della Puglia e residente in provincia di Vicenza, ha perso la vita travolta da una ruspa che in quel momento stava pulendo la spiaggia, sul lungomare di Pinarella di Cervia.

Unica certezza: il conducene, Lerry Gnoli, autista della ruspa, a stagione balneare iniziata, non dovesse trovarsi lì