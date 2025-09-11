Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
RISCHIO SFRATTO

Centro islamico di Milano deve al Comune 47mila euro di affitto

Sono i bollettini arretrati per l'uso del tendostruttura vicino all'ex Palasharp adibita alle preghiere del venerdì

di Gigi Sironi
11 Set 2025 - 19:15
01:31 

Nel 2008 la Prefettura e il Centro culturale islamico di viale Jenner a Milano trovarono un accordo: niente più preghiere e tappeti in strada. Il Comune trovò una soluzione alternativa, facendo ospitare la preghiera del venerdì in un tendone sul piazzale del vecchio PalaSharp. Peccato solo che oggi, quando non viene usato come luogo di culto, questo spazio diventi rifugio di disperati.

Il Centro fa sapere che una struttura del genere non è l'ideale nemmeno per i fedeli. Non paiono tuttavia esserci alternative per loro, che rischiano adesso seriamente lo sfratto dopo 13 anni di proroghe temporanee con rimborso delle spese vive. Palazzo Marino vorrebbe infatti destinare la zona del PalaSharp al social housing. Ma prima il Centro dovrà pagare tutti i bollettini arretrati per l'affitto della struttura da mille metri quadri: una cifra che, secondo le carte del Comune, ammonta a circa 47mila euro.

milano
musulmani
islam
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri