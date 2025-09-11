Centro islamico di Milano deve al Comune 47mila euro di affitto

Nel 2008 la Prefettura e il Centro culturale islamico di viale Jenner a Milano trovarono un accordo: niente più preghiere e tappeti in strada. Il Comune trovò una soluzione alternativa, facendo ospitare la preghiera del venerdì in un tendone sul piazzale del vecchio PalaSharp. Peccato solo che oggi, quando non viene usato come luogo di culto, questo spazio diventi rifugio di disperati.