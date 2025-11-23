Centinaia in coda alla camera ardente: "Una milanese doc col cuore grande"

Una lunghissima coda di milanesi sin dalla mattina per rendere omaggio alla regina della musica italiana, nonostante il freddo pungente. In centinaia si sono messi in coda alla camera ardente di Ornella Vanoni allestita al Teatro Piccolo. Oltre le cantanti Emma Martina, Fiorella Mannoia, Arisa e Simona Ventura e lo stilista Antonio Marras anche tanta gente comune che ha ricordato la cantante come una grandissima artista, generosa e auto ironica, che ha amato e celebrato sempre la sua città: Milano.