Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'ADDIO

Centinaia in coda alla camera ardente: "Una milanese doc col cuore grande"

Le voci delle persone presenti: "Un'artista elegante e auto-ironica"

23 Nov 2025 - 14:01
01:36 

Una lunghissima coda di milanesi sin dalla mattina per rendere omaggio alla regina della musica italiana, nonostante il freddo pungente. In centinaia si sono messi in coda alla camera ardente di Ornella Vanoni allestita al Teatro Piccolo. Oltre le cantanti Emma Martina, Fiorella Mannoia, Arisa e Simona Ventura e lo stilista Antonio Marras anche tanta gente comune che ha ricordato la cantante come una grandissima artista, generosa e auto ironica, che ha amato e celebrato sempre la sua città: Milano.

video evidenza