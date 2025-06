Cellulari vietati a scuola, arrivano le prime defezioni

"Per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulare anche per le scuole superiori". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il ministro ha poi ribadito l'importanza di vietare l'uso dei social network sotto i 15 anni, augurandosi una approvazione rapida della proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento. Ma si levano già le voci contrarie, che contestano almeno in parte l'iniziativa del ministro. Il Trentino interviene sul divieto assoluto. Per l’assessore all’Istruzione, Francesca Gerosa, serve potenziare i regolamenti scolastici - che vanno valorizzati e fatti rispettare anche attraverso sanzioni - e non porre divieti assoluti, che non risolvono il problema.