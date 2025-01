Cecilia Sala: "Papà ti voglio bene"," Meloni: "Sei stata forte"

Cecilia Sala torna in Italia, ad attenderla la famiglia, tanto commossa quanto provata. In queste immagini il racconto di un incubo che finisce, dopo 21 giorni di reclusione nel durissimo carcere di Evin in Iran. La giornalista abbraccia la mamma e il papà: "Ti voglio bene, gli sussurra. Finalmente questa parentesi si è chiusa". Poi, l'incontro con il premier, il ministro Tajani e il sindaco di Roma, Gualtieri. Accolta da un applauso nella sala dell'aeroporto di Ciampino. In queste immagini, diffuse da Palazzo Chigi, la giornalista ha ringraziato il premier portandosi le mani al petto, e poi congiungendole. Meloni le ha messo le mani sulle spalle e l'ha rassicurata: "Non dire niente, adesso devi solo stare serena, ok? Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte"