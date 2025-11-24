Cavallo intrappolato nel fango: il video del salvataggio

Intervento dei Vigili del fuoco domenica mattina che sono intervenuti con le squadre di Cesena e di Savignano sul Rubicone nel comune di Roncofreddo per soccorrere un cavallo rimasto intrappolato nel fango. L'intervento è avvenuto in collaborazione con un veterinario, che ha sedato l'animale per poter effettuare le successive operazioni di soccorso verificando lo stato di salute. L'elicottero ha poi provveduto ad agganciare il cavallo e trasportarlo in sicurezza