Cavalli al via per le prove del Palio di Castiglion Fiorentino. È la lunga attesa col fiato sospeso per arrivare alle 18:45, quando il suono di un colpo di mortaretto segnerà l'imminente inizio della gara, un segnale che richiama tutti alla preparazione. Quella della cittadina in provincia di Arezzo è una corsa equestre che si disputa fin dal 1932. Una competizione fra i tre Rioni in cui è divisa la città: Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana. Si corre ogni anno, la terza domenica di giugno nel tondo di Piazzale Garibaldi.