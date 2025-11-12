Catania, vasto incendio al polo fieristico Le Ciminiere

L'incendio ha coinvolto l'intero teatro presente nel polo fieristico catanese de Le Ciminiere, in viale Africa. I vigili del fuoco hanno operato con diverse squadre e vari mezzi di soccorso, anche speciali, e con il supporto di autobotti della Forestale e del Comune. Le fiamme sviluppate dal rogo sono state così alte da essere state visibili da diverse parte della città. Il rogo è divampato, per cause in corso di accertamento. Nella zona interessata dalle fiamme erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. Quando è divampato il rogo erano presenti alcuni operai, ma nessuno di loro risulta ferito o intossicato.