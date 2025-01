Catania, uccide l'ex della fidanzata

E'un delitto maturato nella sfera personale quello sfociato ieri, intorno alle 15, in una sparatoria in piazza Palestro a Catania. Ad uccidere Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, è stato un ventenne, Calogero Michael Romano, ex compagno dell'attuale fidanzata della vittima. Dalla relazione tra il ventenne e la giovane era nato un bambino. Ci sarebbe stato un incontro tra i due uomini che hanno animatamente discusso sulla nuova relazione in piazza Palestro, dove il ventenne sarebbe arrivato a bordo di uno scooter, che sarebbe degenerata. A quel punto l'assassino ha impugnato una pistola di piccolo calibro, una 6,35, e avrebbe esploso contro il 'rivale' almeno sei colpi, cinque dei quali hanno centrato la vittima alle spalle, ledendo organi vitali come i polmoni e la milza. Sul posto la polizia ha trovato sei ogive e un bossolo inesploso.