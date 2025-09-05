Logo Tgcom24
Cronaca
AVEVANO ACCETTATO UN PASSAGGIO

Catania, turiste stuprate da tre uomini

L'incubo di due ragazze ungheresi violentate"da tre marocchini senza permesso di soggiorno

di Federica Terrana
05 Set 2025 - 20:07
Sarebbe dovuta essere una tranquilla vacanza tra amiche, e invece si è trasformata in un incubo per due turiste ungheresi. Dopo una giornata di sole e relax sulla spiaggia catanese, le due giovani sono state vittime della violenza di tre sconosciuti che si erano offerti di accompagnarle al loro B&B. 

Gli uomini, di origine marocchina, di 21, 22 e 24 anni, tutti senza permesso di soggiorno, sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.  

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, le turiste avrebbero accettato un passaggio da due dei tre uomini, che le avrebbero invece portate a Paternò, comune in provincia di Catania, in una zona isolata. 
 

