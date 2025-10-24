Catania, picchia brutalmente la moglie in negozio: arrestato 34enne

Una violenza brutale ripresa dalle telecamere di sorveglianza del negozio di famiglia: calci, pugni e persino una sedia scaraventata addosso. Vittima una donna di 31 anni, picchiata anche quando era a terra, inerme, come si vede in queste immagini. La polizia ha arrestato un 34enne, catanese, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di lesioni aggravate. Non era la prima volta che si scagliava con violenza contro la moglie, affetta da una patologia cronica, ma finora la donna non aveva mai denunciato. Questa volta invece è stata lei stessa a chiamare la polizia e a chiedere aiuto mentre era agonizzante sul pavimento. Nonostante il marito l'avesse chiusa dentro dopo averla picchiata è riuscita ad aprire la porta agli agenti intervenuti per soccorrerla, grazie a un duplicato delle chiavi che aveva con sé. Medicata in ospedale le è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.