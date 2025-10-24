Logo Tgcom24
Cronaca
lei è grave

Catania, picchia brutalmente la moglie: arrestato

L'aggressione è avvenuta nel loro negozio ed è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza

24 Ott 2025 - 07:23
01:22 
video evidenza
catania