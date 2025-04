Catania, corse clandestine di cavalli virali sui social

Una strada affollata, decine di persone col passamontagna, alcuni armati, che sparano in aria incitando i cavalli impegnati nella competizione. Centinaia di scooter, automobili. Scene da Far West quelle riprese in un video, diventato virale sui social: è l’ennesima corsa clandestina nel Catanese. Un'altra gara, disputata nel comune di Castiglione di Sicilia, non è andata a buon fine: l’intervento dei carabinieri della compagnia di Randazzo ha interrotto tutto, provocando il fuggi fuggi generale. Dietro queste corse si nasconde il giro illecito delle scommesse, alimentato dalla criminalità organizzata. Un fenomeno che continua a colpire il territorio, tra maltrattamenti e sfruttamento degli animali tenuti in stalle abusive e dopati per alterare le prestazioni degli equini. Tre persone sono state denunciate: due fantini, di 42 e 26 anni, anche organizzatori della gara, e un 19enne a bordo di uno scooter con il compito di incitare i cavalli.