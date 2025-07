Castellaneta Marina, divieto di fumo in spiaggia: multe fino a 500 euro

Benvenuta estate e addio sigaretta in spiaggia. Con l’arrivo della bella stagione sono ormai tanti i sindaci di località balneari ad aver firmato ordinanze anti fumo sugli arenili. Il divieto in alcune regioni, come la Sardegna e l’Emilia Romagna, è in vigore già da qualche estate: non si fuma sulle spiagge di Cagliari, come su quelle di Olbia, non si fuma a Cesenatico né a Rimini.