Castellammare di Stabia, foto hot nel telefono della prof

E' stato trovato e sequestrato materiale pornografico a casa della professoressa di sostegno di 37 anni arrestata dai carabinieri, in provincia di Napoli. La Procura di Torre Annunziata contesta alla donna, tra l'altro, la violenza sessuale, l'induzione al compimento di atti sessuali e la corruzione di minorenni, reati che la prof, ora nel carcere di Benevento, avrebbe commesso su sette ragazzi minori di 14 anni, in un locale chiamato "la saletta", in una scuola di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Oggi l'interrogatorio di garanzia della donna, assistita dal suo avvocato di fiducia, alla presenza della pm Bianca Maria Colangelo e dei carabinieri di Castellammare.