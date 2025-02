Caso Sara Pedri, parla la sorella: "Manca la legge sul mobbing"

"Manca una configurazione di reato, tra tutte le carte giudiziarie il termine mobbing non compare mai". Sfoga così l'amarezza Emanuela Pedri, sorella della della ginecologa 31enne Sara Pedri, di cui si sono perse le tracce dal marzo del 2021. Il giudice dell'udienza preliminare, Marco Tamburrino, ha assolto con formula piena l'ex primario dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu dalle accuse di maltrattamenti in concorso e in continuazione nei confronti del personale del reparto.