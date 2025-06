Caso Resinovich, in 5 hard disk le foto di Liliana e Sterpin

Una svolta clamorosa nel giallo di Trieste: nei file nascosti in cinque hard disk appartenenti a Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, spunta una cartella chiamata "Modigliani" contenente immagini della donna con Claudio Sterpin, suo amico intimo e rivale in amore. Le foto, raccolte in 22 anni, fanno ipotizzare agli inquirenti che l’uomo la controllasse da tempo, smentendo la versione fornita sin dall'inizio. Visintin, indagato per omicidio, ha sempre sostenuto di non conoscere la relazione tra i due. La rivelazione arriva a pochi giorni dall'incidente probatorio in cui sarà ascoltato Sterpin.