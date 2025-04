Caso Ramy, ecco il contenuto del video cancellato

Non il momento dello scontro contro il palo di quello scooter in fuga dai carabinieri, ma solo le fasi di soccorso. Questo il contenuto del video che i militari avrebbero fatto cancellare a un testimone, secondo la consulenza della difesa dei due carabinieri indagati per falso, frode processuale e depistaggio, per avere chiesto al testimone di cancellare i video sul luogo dell'incidente dove è morto a Milano il giovane Ramy Elgaml a fine novembre 2024. Così la relazione scagionerebbe i due militari: "Dalle immagini nessun elemento contro di loro".