Caso Ramy, due anni e 8 mesi all'amico che era con lui in scooter

Condanna a due anni e otto mesi per Fares Bouzidi, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento terminato con la morte del 19enne Ramy Elgaml. I fatti risalgono al 24 novembre scorso, quando lo scooter guidato da Bouzidi si è schiantato a Milano dopo 8 chilometri di fuga dai carabinieri. Il Gup ha disposto anche il risarcimento di 2.000 euro a testa per i sei militari costituitisi parte civile. Il giovane guidava senza patente e sotto l’effetto di droga. L’indagine per omicidio stradale sul carabiniere coinvolto potrebbe chiudersi con l’archiviazione