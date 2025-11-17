Caso Pierina, nuova udienza in Corte d'Assisi a Rimini

Niente bandana, nessun eccentrico copricapo in testa. Loris Bianchi, fratello minore di Manuela, si presenta in tribunale a Rimini con un look rinnovato. È il giorno della sua deposizione in Corte d'Assise, dov'è in corso il processo per la morte di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate nel garage di casa la sera del 3 ottobre del 2023. L'unico imputato è Luis Dassilva, l'ex vicino con cui la 78enne condivideva il pianerottolo, ed ex amante di Manuela. A parlare prima di lui in una deposizione di oltre 4 ore è stato Giuliano Saponi, il secondogenito di Pierina che con Manuela è stato sposato fino a pochi mesi prima del delitto. L'uomo, miracolosamente sopravvissuto a un incidente stradale, ha raccontato e descritto i rapporti tra i protagonisti della vicenda. L'affetto di Pierina per Manuela, considerata come una seconda figlia, la fine della loro storia quando Manuela gli aveva confidato che c'era un'altra persona nel suo cuore. E ancora, l'antipatia per Louis che frequentava la loro casa per piccoli lavori domestici.