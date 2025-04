Caso Pierina, Dassilva resta in carcere

Resta in carcere Luis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate nel garage della sua abitazione la sera del 3 ottobre 2023.

Lo ha deciso il gip del tribunale di Rimini, che ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali del 35enne originario del Senegal, in seguito all'interrogatorio di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva, ora indagata per favoreggiamento.