Speciale Chiara Ferragni, il pandoro-gate
SENTENZA IL 14 GENNAIO

Caso Pandoro, l'arrivo di Chiara Ferragni in tribunale a Milano

L'influencer è accusata di truffa aggravata. Gli avvocati: "Ha già risarcito, non può pagare due volte"

19 Dic 2025 - 16:01
00:18 
chiara ferragni
