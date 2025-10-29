Caso Pandoro, Chiara Ferragni pronta a"risarcire nonna Adriana

Chiara Ferragni è pronta a risarcire con 500 euro la 76enne che aveva chiesto di costituirsi parte civile nel processo pandoro-gate. La signora Adriana, di Avellino, aveva comprato una decina di dolci griffati dall'influencer pensando di fare beneficenza. I pubblici ministeri di Milano accusano Chiara Ferragni di aver fatto pubblicità ingannevole, spingendo gli acquirenti a comprare pandori e uova di pasqua da lei firmati. L'imprenditrice è accusata insieme ad altri due manager di truffa aggravata. A settembre, durante la prima udienza, erano state presentate le istanze delle parti civili, fra queste anche quella della 76enne.