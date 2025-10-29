Logo Tgcom24
Cronaca
accusata di truffa aggravata

Caso Pandoro, Chiara Ferragni pronta a"risarcire nonna Adriana

La donna"aveva comprato una decina di dolci griffati dall'influencer pensando di fare beneficenza

di Paola Miglio
29 Ott 2025 - 12:33
Chiara Ferragni è pronta a risarcire con 500 euro la 76enne che aveva chiesto di costituirsi parte civile nel processo pandoro-gate. La signora Adriana, di Avellino, aveva comprato una decina di dolci griffati dall'influencer pensando di fare beneficenza. I pubblici ministeri di Milano accusano Chiara Ferragni di aver fatto pubblicità ingannevole, spingendo gli acquirenti a comprare pandori e uova di pasqua da lei firmati. L'imprenditrice è accusata insieme ad altri due manager di truffa aggravata. A settembre, durante la prima udienza, erano state presentate le istanze delle parti civili, fra queste anche quella della 76enne.

 