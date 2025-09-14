Caso Manuela Murgia, trovate 80 tracce di dna maschile

Il ritrovamento di tracce di dna maschile potrebbero riscrivere la verità sulla morte di Manuela Murgia avvenuta il 4 febbraio del 1995. La ragazza - allora 16enne - venne trovata senza vita nella necropoli di Tuvixeddu vicino a Cagliari. All’epoca la vicenda fu archiviata come suicidio, ma i dubbi della famiglia non si sono mai sopiti e, dopo trent’anni, la riapertura dell’inchiesta ha portato a novità che potrebbero indicare una svolta, forse definitiva.

Nel luglio scorso era emerso che sugli abiti che manuela indossava quel giorno sono state rilevate tracce di sangue e materiale biologico. Da un’analisi scientifica più approfondita effettuata dai consulenti nominati dalle parti, arrivano conferme ancora più importanti: il dna maschile è presente su diversi indumenti della giovane, inclusi jeans, giubbotto, slip e reggiseno. Ben 80 i campioni riconducibili a dna maschile.