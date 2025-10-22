Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DOPO I PATTEGGIAMENTI

Caso Gintoneria, lo champagne all'asta per i risarcimenti

"Lacerenza e Nobile"erano stati arrestati il 4 marzo scorso dopo un'indagine della Guardia di Finanza

di Beatrice Bortolin
22 Ott 2025 - 18:52
01:30 

Lavori socialmente utili per lei, un risarcimento del valore di 900mila euro per lui. Si conclude con un -patteggiamento la vicenda giudiziaria della Gintoneria di Milano, che vede imputati Davide Lacerenza e Stefania Nobile per detenzione e spaccio di droga, nonché per favoreggiamento della prostituzione. Il gip di Milano ha ratificato l'accordo sulla pena da scontare, 4 anni e 8 mesi per il titolare del locale notturno e 3 anni per l'ex compagna, figlia di Wanna Marchi. La coppia era stata arrestata il 4 marzo scorso dopo un'indagine della Guardia di Finanza."Nobile è incompatibile con il carcere e non può andarci, abbiamo la conversione della pena detentiva in lavori socialmente utili" ha dichiarato il legale Liborio Cataliotti.

  

 