Caso Gintoneria, lo champagne all'asta per i risarcimenti

Lavori socialmente utili per lei, un risarcimento del valore di 900mila euro per lui. Si conclude con un -patteggiamento la vicenda giudiziaria della Gintoneria di Milano, che vede imputati Davide Lacerenza e Stefania Nobile per detenzione e spaccio di droga, nonché per favoreggiamento della prostituzione. Il gip di Milano ha ratificato l'accordo sulla pena da scontare, 4 anni e 8 mesi per il titolare del locale notturno e 3 anni per l'ex compagna, figlia di Wanna Marchi. La coppia era stata arrestata il 4 marzo scorso dopo un'indagine della Guardia di Finanza."Nobile è incompatibile con il carcere e non può andarci, abbiamo la conversione della pena detentiva in lavori socialmente utili" ha dichiarato il legale Liborio Cataliotti.