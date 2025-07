Caso Erika Strambi, l'incredulità del padre: "Impossibile sia uscita da sola dall'auto"

"È impossibile che sia uscita da sola dall'auto". Ne è certo il padre di Erika Ferini Strambi, la 53enne trovata morta a 200 metri dalla sua Mini Cooper nei campi vicino a Pantigliate, hinterland di Milano. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire le ultime ore dell'impiegata alle risorse umane di Luxottica. Sul corpo della donna non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza ma, a spingere gli investigatori verso l'ipotesi dell'omicidio la scomparsa della borsa, dei documenti e dello smartphone. Vicino al cadavere c'erano invece le stampelle che la 53enne usava per camminare e i suoi slip sfilati.