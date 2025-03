Giustizia, ma non pace per la famiglia di Davide Ferrerio, il giovane ridotto in coma irreversibile dopo essere stato pestato a Crotone nell'agosto 2022 in un tragico scambio di persona. La Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato a 12 anni Anna Perugino, considerata la mandante della spedizione punitiva, e a 5 anni il suo compagno Andrej Gaju.