Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

L'ultima volta Cinzia Pinna 33 anni è stata vista fuori da un locale di Palau, non lontano dalla sua casa di Castelsardo in Sardegna. E' la notte tra l'11 e il 12 settembre. Da allora non si hanno più sue notizie. Gli ultimi segnali del telefonino della donna risalgono alle 3.20 di quella notte e la collocano nella zona del porto. Inutili finora le ricerche. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Ci sarebbe un fermo e nel registro degli indagati, dopo 12 giorni comparirebbe anche un'altra persona. Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, uno dei due, un noto imprenditore vinicolo di 41 anni di Arzachena, avrebbe trascorso quell'ultima sera con Cinzia. Per l'altro, un milanese di 26 anni, penderebbe l'accusa di occultamento di cadavere.