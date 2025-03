Caserta, sgobinata la banda delle rapine in villa

Si muovevano armati di fucili, su auto rubate di grossa cilindrata. E studiavano ogni spostamento delle vittime prese di mira: ogni colpo portato a segno in lussuose ville in tutta Italia, non era lasciato al caso. Undici persone, la maggior parte di etnia rom, sospettate di appartenere ad una gang specializzata in furti in appartamento sono state fermate a Castel Volturno, in provincia di Caserta. All'alba il blitz della polizia, oltre 200 gli agenti impegnati sul campo.