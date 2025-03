Cascina Spiotta, rivelazioni ex Br al processo ad Alessandria

"Io c'ero, quel giorno di 50 anni fa alla Cascina Spiotta. Tutto precipitò in un minuto e morirono due persone che non avrebbero dovuto morire". Nell'aula della Corte di assise di Alessandria cala un silenzio di gelo. Lauro Azzolini, 82 anni, un ex delle Brigate Rosse, ha appena sistemato una delle tessere ancora mancanti nel puzzle insanguinato degli anni di piombo: è lui 'mister X', il militante sconosciuto che il 5 giugno 1975, dopo uno scontro a fuoco con i carabinieri, riuscì a far perdere le proprie tracce. Azzolini interviene a sorpresa nel processo in cui è imputato insieme a Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici dell'organizzazione, per l'omicidio di un appuntato dell'Arma, Giovanni D'Alfonso.