Casalnuovo di Napoli, portano via l'intero bancomat agganciandolo all'auto

Nella notte tra domenica e lunedì dei malviventi hanno divelto uno sportello bancomat della banca Bdm attaccandolo a"un'auto e lo hanno poi trascinato per tutta la via del centro del paese

18 Nov 2025 - 15:44
00:16 
