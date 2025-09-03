Logo Tgcom24
Casa popolare inagibile assegnata una madre malata con tre figli

Il"timore, per la donna,"è che gli spazi"così"siano invivibili"

di Thomas Trenchi
03 Set 2025 - 21:18
Infiltrazioni d'acqua, macchie e crepe. Così una mamma di tre figli, malata di sclerosi, ha trovato la casa popolare che le è stata assegnata dal Comune di Milano, dopo un’attesa durata anni.

