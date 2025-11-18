Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'EX VILLA DI NICOLETTI

Casa del Jazz, si scava ancora alla ricerca di tracce del giudice Adinolfi

Gli inquirenti cercano indicazioni su un"tunnel"tombato trent'anni fa e mai esplorato

di Alessio Campana
18 Nov 2025 - 14:14
01:34 

Documenti e informazioni che potrebbero rivelarsi decisivi. Chi conosce bene la Casa del Jazz di Roma - la villa confiscata a Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana - chiede di parlare con gli investigatori impegnati negli scavi per fornire indicazioni su quel tunnel, tombato trent'anni fa e mai esplorato, in cui potrebbero essere stati nascosti documenti, armi e segreti relativi al giudice Paolo Adinolfi. Tra loro padre Domenico Celano, che conosce bene la struttura, attaccata alle Mura aureliane.

video tg
roma