Casa del Jazz, si scava ancora alla ricerca di tracce del giudice Adinolfi

Documenti e informazioni che potrebbero rivelarsi decisivi. Chi conosce bene la Casa del Jazz di Roma - la villa confiscata a Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana - chiede di parlare con gli investigatori impegnati negli scavi per fornire indicazioni su quel tunnel, tombato trent'anni fa e mai esplorato, in cui potrebbero essere stati nascosti documenti, armi e segreti relativi al giudice Paolo Adinolfi. Tra loro padre Domenico Celano, che conosce bene la struttura, attaccata alle Mura aureliane.