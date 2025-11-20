Casa del Jazz, individuata la galleria sotterranea

A una settimana dall'inizio degli scavi sotto alla Casa del Jazz a Roma sarebbe stata individuata la galleria sotterranea, dove si potrebbero nascondere i resti del corpo del giudice Paolo Adinolfi. Scavare pero è molto pericoloso perché la zona è a rischio crollo: per questo l attuale ruspa sarà sostituita, entro lunedì, da una trivella. Gli investigatori credono che in quel punto si potrebbero nascondere i resti del ex giudice paolo adinolfi. Ma non si esclude che possano essere stati nascosti nella galleria anche gioielli e oggetti preziosi. Le ricerche si stanno concentrano sull'area che in passato fu nella disponibilità di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana. In attesa della trivella e sperando nelle buone condizioni meteorologiche si continua a lavorare con il georadar per individuare altre cavità sotterranee.