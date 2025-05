Cartello in un negozio a Milano: "Gli israeliani sionisti non sono benvenuti"

Ha suscitato polemiche e proteste un cartello apparso a Milano sulla porta di una merceria nel pieno centro con la scritta in ebraico "israeliani sionisti non sono i benvenuti qui", sotto a un altro cartello con la scritta Stop War e il disegno di due razzi, uno con sopra la bandiera palestinese e uno con quella israeliana. A raccontarlo sui suoi social è stato Roberto Della Rocca, ex membro della Camera di commercio israelo-italiana. Anche un video, pubblicato da una ragazza di origine israeliana che ha avuto un alterco con la proprietaria del negozio è diventato virale in poche ore. Nel frattempo però la scritta è stata tolta per "nostra sicurezza perché è stato interpretato male e mi dispiace e mi fa arrabbiare molto" hanno spiegato i titolari della merceria. "Noi non siamo antisemiti e nemmeno razzisti".