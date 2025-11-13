Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NUOVE REGOLE IN ARRIVO

Carta d'identità, addio al rinnovo per gli over 70

Il ministro Zangrillo annuncia una misura destinata a cambiare le abitudini di milioni di italiani: "Così rendiamo più semplice la vita ai cittadini"

13 Nov 2025 - 14:21
01:06 

Basta code fuori dagli sportelli dell'anagrafe per gli over 70. Finito l'incubo della carta d'identità prossima alla scadenza per 7 milioni di italiani, tanti sono gli ultra 70enni che da oggi non dovranno più rinnovare il documento. L'annuncio arriva direttamente dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che con questo provvedimento - in arrivo nel nuovo decreto semplificazioni - intende snellire passaggi burocratici considerati ormai superflui nei confronti di questa fascia d eta spesso in difficoltà con gli adempimenti burocratici. Oggi la carta d'identità ha una validità di 10 anni per gli adulti, 5 per i minori tra i 3 e i 18 e 3 per i piccoli sotto i 3 anni.

 

  

  

 