Carta d'identità, addio al rinnovo per gli over 70

Basta code fuori dagli sportelli dell'anagrafe per gli over 70. Finito l'incubo della carta d'identità prossima alla scadenza per 7 milioni di italiani, tanti sono gli ultra 70enni che da oggi non dovranno più rinnovare il documento. L'annuncio arriva direttamente dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che con questo provvedimento - in arrivo nel nuovo decreto semplificazioni - intende snellire passaggi burocratici considerati ormai superflui nei confronti di questa fascia d eta spesso in difficoltà con gli adempimenti burocratici. Oggi la carta d'identità ha una validità di 10 anni per gli adulti, 5 per i minori tra i 3 e i 18 e 3 per i piccoli sotto i 3 anni.