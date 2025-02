Carrara, polemiche per la statua dedicata a Che Guevara

"È sconcertante che il sindaco di Carrara (Massa Carrara), Serena Arrighi, abbia inaugurato una statua in onore di Ernesto Che Guevara, dipingendolo come un'icona di libertà e diritti". Lo afferma il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti riguardo alla scultura, intitolata "El Che", appena inaugurata e collocata in una delle zone storiche di Carrara. Il monumento, alto 2,15 metri, in marmo bianco di Carrara con in alto il ritratto di Che Guevara in ferro tratto dalla celebre immagine di Alberto Korda, è opera dello scultore argentino Jorge Romeo.