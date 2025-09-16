Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Bologna

Caro affitti, appartamento di 17 metri a 550 euro al mese

A pagare il prezzo più alto sono sempre studenti e lavoratori fuori sede

di Chiara Ottaviani
16 Set 2025 - 21:07
01:33 

Affitti sempre più cari e spazi sempre più piccoli. A Bologna, ormai tra le città del caro casa e dell’overtourism, l’ultimo caso ha dell’assurdo. In via Santo Stefano è stato messo in affitto un appartamento di appena 17 metri quadrati a 550 euro al mese. A cui vanno aggiunti altri 150 euro di spese. Si tratta di un ex vano cantina al piano terra, stretto, buio, con una sola finestra nel bagno e degli spazi che non rispettano i requisiti minimi di abitabilità.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri