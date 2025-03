Carmine Gallo, dubbi sulla morte dell'ex super-poliziotto: si attende l'autopsia

Si attende l'autopsia sul corpo di Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto nella sua casa a Garbagnate Milanese mentre era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine su una presunta rete di cyber spie che ruotava attorno alla Equalize. Anche se al momento non ci sono dubbi che Gallo sia morto per un infarto, il pm di turno ha disposto, in via prudenziale, l'esame autoptico - per il quale è necessario aprire un fascicolo - per non lasciare alcuna ombra su questa morte improvvisa. L'esame comprenderà anche accertamenti tossicologici.