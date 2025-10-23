Logo Tgcom24
UN MOMENTO STORICO

Carlo e Camilla pregano con Leone XIV nella Cappella Sistina

Non accadeva da cinque secoli che il capo della Chiesa cattolica e il capo della Chiesa anglicana pregassero insieme

23 Ott 2025 - 16:50
01:21 

I sovrani inglesi Carlo e Camilla hanno pregato insieme con Papa Leone in Vaticano, nella Cappella Sistina. La celebrazione è stata un momento storico di questa visita di Stato dei reali inglesi: non accadeva da cinque secoli, dal momento della Riforma anglicana, che il capo della Chiesa cattolica, il Santo Padre, e il capo della Chiesa anglicana, il re d'Inghilterra, pregassero insieme.

