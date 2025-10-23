Carlo e Camilla pregano con Leone XIV nella Cappella Sistina

I sovrani inglesi Carlo e Camilla hanno pregato insieme con Papa Leone in Vaticano, nella Cappella Sistina. La celebrazione è stata un momento storico di questa visita di Stato dei reali inglesi: non accadeva da cinque secoli, dal momento della Riforma anglicana, che il capo della Chiesa cattolica, il Santo Padre, e il capo della Chiesa anglicana, il re d'Inghilterra, pregassero insieme.