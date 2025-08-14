Logo Tgcom24
Cronaca
l'appello dal penitenziario di Udine

Carceri, "Nessuno tocchi Caino": "Intervenire con urgenza per ridurre il sovraffollamento"

Davanti"al penitenziario di Udine il segretario Sergio D'Elia ricorda le difficoltà di detenuti e operatori, aggravate in questo periodo di caldo estremo

14 Ago 2025 - 16:44
