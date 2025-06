Carabiniere ucciso, Gianattasio in silenzio davanti al gip del tribunale di Taranto

In silenzio davanti al gip del tribunale di Taranto, Camillo Gianattasio - 57 anni, accusato di aver partecipato al conflitto a fuoco che ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie - si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Nei suoi confronti la Procura del capoluogo jonico procede per detenzione illegale di armi e ricettazione. A indagare sull'omicidio, invece, è la Procura di Brindisi.